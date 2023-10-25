Укрзализныця удваивает количество рейсов с женскими купе. Они станут доступны еще в 4 поездах.

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Новые маршруты с женскими купе

С 15 ноября они станут доступны еще в 4 поездах:

  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №3/4 Запорожье – Ужгород;
  • №26/236 Одесса – Рахов.

Купить билеты на места у женских купе можно будет в приложении уже с 27 октября. Соответствующие места будут маркироваться в приложении. Посадка доступна женщине и детям до 5 лет.

Летом 2023 года Укрзализныця ввела женские купе

  • О появлении женских купе стало известно 12 июня. Перед этим украинцы предложили внедрить такую практику в нашем государстве, ради чего создали соответствующую петицию на сайте Кабмина.
  • Автор петиции Ольга Ожогина, которую поддержали ОО "Девушки" и сообщество "Женство", предложила создать не только вагоны для женщин, но и для мужчин, которые будут существовать вместе с общими. При этом такие вагоны украинцы хотят видеть в поездах, следующих по маршруту дольше шести часов.
  • Кроме первоочередной причины создания таких вагонов, автор обратила внимание и на комфорт пассажиров. Ведь на длинных маршрутах, когда нужно не раз переодеться и уснуть в компании неизвестных людей в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут чувствовать дискомфорт из-за людей противоположного пола.