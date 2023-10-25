Укрзалізниця подвоює кількість рейсів із жіночими купе. Вони стануть доступними ще у 4 потягах.
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Нові маршрути із жіночими купе
З 15 листопада вони стануть доступні ще в 4 поїздах:
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Рахів.
Купити квитки на місця у жіночі купе можна буде у застосунку вже з 27 жовтня. Відповідні місця маркуватимуться у додатку. Посадка доступна жінка та дітям до 5 років включно.
Влітку 2023 року Укрзалізниця ввела жіночі купе
- Про появу жіночих купе стало відомо 12 червня. Перед цим українці запропонували впровадити таку практику у нашій державі, задля чого створили відповідну петицію на сайті Кабміну.
- Авторка петиції Ольга Ожогіна, яку підтримали ГО "Дівчата" та спільнота "Жіноцтво", запропонувала створити не лише вагони для жінок, а й для чоловіків, які існуватимуть разом зі спільними. При цьому такі вагони українці хочуть бачити у потягах, що прямують маршрутом довше шести годин.
- Окрім першочергової причини створення таких вагонів, авторка звернула увагу й на комфорт пасажирів. Адже на довгих маршрутах, коли потрібно не раз переодягнутися та заснути у компанії невідомих людей у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через людей протилежної статі.