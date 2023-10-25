Укрзалізниця подвоює кількість рейсів із жіночими купе. Вони стануть доступними ще у 4 потягах.

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Нові маршрути із жіночими купе

З 15 листопада вони стануть доступні ще в 4 поїздах:

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів.

Купити квитки на місця у жіночі купе можна буде у застосунку вже з 27 жовтня. Відповідні місця маркуватимуться у додатку. Посадка доступна жінка та дітям до 5 років включно.

Влітку 2023 року Укрзалізниця ввела жіночі купе