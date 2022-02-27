Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Видео по его словам опубликовал, в частности, 24 канал.

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Россия ради удара по Украине сконцентрировала все, что только можно

По словам Подоляка, количество техники и живой силы, которые Россия забросила в Украину, чрезвычайное.

Нормальная страна, таких размеров и с такой экономикой, как в Украине, не будет держать армию, сравнимую с российской. Здесь в течение 1,5 года концентрировали все, что можно, рассчитывая захватить Украину в пределах 4, 12 или максимум 16 часов,

– подчеркнул он.

Советник главы ОПУ отметил, что главная цель Кремля – ликвидировать руководство Украины, которое находится в Киеве. Потому она и стянула такие силы.

Украина сопротивляется

Представитель Офиса президента добавляет, что Кремль был уверен в скорой победе. Вместо этого все происходят иначе – продолжаются позиционные бои в тех городах, где они начались.

" Россия сегодня н е может установить контроль над ни одним украинским городом. Это не 2014 год. Сейчас люди массово не переходят. Российскому руководству, видимо, рассказали, что полстраны будет встречать с цветами танки, на которых идут странные люди. Но это все не происходит – Украина сопротивляется", – подчеркнул Подоляк.

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Смотрите видео обращения Подоляка о войне России с Украиной