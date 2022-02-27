Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Відео з його словами опублікував, зокрема, 24 канал.

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Росія задля удару по Україні сконцентрувала все, що тільки можна

За словами Подоляка, кількість техніки та живої сили, які Росія закинула до України, – надзвичайна.

Нормальна країна, таких розмірів і з такою економікою, як в Україні, не буде тримати армію, яку можна порівняти з російською. Тут упродовж 1,5 року концентрували все, що тільки можна, розраховуючи захопити Україну у межах 4, 12 або щонайбільше 16 годин,

– підкреслив він.

Радник голови ОПУ зауважив, що головна ціль Кремля – ліквідувати керівництво України, яке перебуває в Києві. Тому вона й стягнула такі сили.

Україна чинить спротив

Представник Офісу президента додає, що Кремль був переконаним у швидкій перемозі. Натомість усе відбуваються інакше – тривають позиційні бої в тих містах, де вони почалися.

"Не може сьогодні Росії встановити контроль над жодним українським містом. Це не 2014 рік. Зараз люди масово не переходять. Російському керівництву, мабуть, розповіли, що пів країни зустрічатиме з квітами танки, на яких ідуть дивні люди. Але це все не відбувається – Україна чинить спротив", – наголосив Подоляк.

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Дивіться відео звернення Подоляка щодо війни Росії з Україною



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