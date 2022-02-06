Прививки проводилось 508 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 573 пунктах прививки и в 441 центре вакцинации населения.
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Детальная суточная статистика
Вчера прививку против коронавируса сделали 75 304 украинцев. 23 482 человека получили первую дозу, а 28 444 – вторую дозу. Между тем бустерную дозу сделали 22 683 привитых, а вот дополнительную дозу лишь 695.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании в Украине, которая стартовала 24 февраля 2021 года, привито 15 420 207 жителей страны. Первую дозу вакцины получили 15 420 205 человек, 2 дозы – 14 728 642 человека. Между тем дополнительную дозу получили 19 423 человека, а бустерную дозу – 421 057 человек.
Всего в стране провели 30 589 327 COVID-прививок.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 837 194,
- Coronavac – 4 943 679,
- AstraZeneca – 1 636 722,
- Moderna – 1 527 279,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала