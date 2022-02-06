Щеплення проводилось 508 мобільними бригадами з імунізації, у 2 573 пунктах щеплення та у 441 центрі вакцинації населення.

До теми Кількість виявлених COVID-хворих в Україні знизилась, але кількість госпіталізованих – ні

Детальна добова статистика

Вчора щеплення проти коронавірусу зробили 75 304 українців. 23 482 людини отримали першу дозу, а 28 444 – другу дозу. Тим часом бустерну дозу зробили 22 683 щеплених, а ось додаткову дозу лише 695.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, яка стартувала 24 лютого 2021 року, щеплено 15 420 207 мешканців країни. Першу дозу вакцини отримали 15 420 205 людей, 2 дози – 14 728 642 людини. Тим часом додаткову дозу отримали 19 423 людини, а бустерну дозу – 421 057 людей.

Загалом в країні провели 30 589 327 COVID-щеплень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 837 194,

Coronavac – 4 943 679,

AstraZeneca – 1 636 722,

Moderna – 1 527 279,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу