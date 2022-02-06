Відомо, що серед нових пацієнтів 2 597 дітей та 431 медпрацівник. Попри невисоку кількість нових хворих, вчора з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби госпіталізували 4 219 людей.

До теми Чому Омікрон протікає легше, походження COVID: новини про коронавірус 5 лютого

На жаль, ще 109 пацієнтів померли. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 6 089 людей.

Такий низький приріст добової захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Вчора, 5 лютого, в країні провели 118 699 тестів на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 66 848 методом ІФА – 4 389 та 47 462 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю 4 лютого в країні провели 164 456 тестів. А у четвер 3 лютого, коли в Україні виявили рекордну кількість нових хворих, провели 174 221 тестування на коронавірус.

Ситуація в регіонах

Найвищу смертність від коронавірусу вчора зафіксували у Києві (+18), а також у Запорізькій (+13) та Харківській (+10) областях. Тим часом найбільше хворих виявили на Одещині. За нею слідує столиця Хмельницька область.

Добовий приріст нових хворих по країні:

Місто Київ – 2 298;

Вінницька область – 613;

Волинська область – 462;

Дніпропетровська область – 1 289;

Донецька область – 1 032;

Житомирська область – 1 773;

Закарпатська область – 523;

Запорізька область – 438;

Івано-Франківська область – 1 201;

Київська область – 704;

Кіровоградська область – 326;

Луганська область – 318;

Львівська область – 1 572;

Миколаївська область – 1 011;

Одеська область – 2 788;

Полтавська область – 486;

Рівненська область – 1 291;

Сумська область – 1 612;

Тернопільська область – 1 145;

Харківська область – 1 897;

Херсонська область – 797;

Хмельницька область – 2 070;

Черкаська область – 583;

Чернівецька область – 777;

Чернігівська область – 845.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 6 лютого 2022 року в Україні виявили 4 284 059 хворих на коронавірус. 3 676 068 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 101 277 пацієнтів.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 18 563 140 ПЛР-тестів для виявлення вірусу SARS-CoV-2.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал