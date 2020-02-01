Количество отказов украинцам во въезде в Польшу выросла на четверть: причины

Польша в 2019 году отказала во въезде почти 60 тысячам украинцев. Это на 25% больше, чем годом ранее. Основные причины отказов: неподтвержденная цель поездки и нехватка денег.

Такие статистические данные приводит аналитический центр "Европа без барьеров".

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Количество отказов украинцам во въезде в Польшу в 2019 году составила 58,5 тысяч. А это на 25% больше, чем в 2018 году (было 46,7 тысячи).

Почти все отказы выдали на наземном границе. По словам аналитиков, в случае путешествий самолетом вероятность получить отказ значительно меньше.

Главные причины отказов: неподтвержденная цель поездки (34,9 тысячи) и нехватка денег (12,8 тысячи).

По словам исполнительного директора "Европы без барьеров" Ирины Сушко, темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом. Тогда рост был близким к критическому показателю – почти 50%. Однако показатель отказов продолжает оставаться высоким.

По ее словам, есть 3 причины такой динамики:

"перенос" отказов с консульств на границу. В 2016 году 45 тысяч украинцев получили отказ еще на этапе получения визы;

ненадлежащая подготовка к поездке;

несовершенство контроля на самой границе.

"Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличности, а банковскую карточку как доказательство у них не приняли", – добавила Сушко.

Обратите внимание! Европейские эксперты зафиксировали рост в Польше нетерпимости, расизма и ксенофобии. Наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также евреи, цыгане, а в последнее время и украинцы.