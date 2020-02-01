Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу зросла на чверть: причини

Польща у 2019 році відмовила у в’їзді майже 60 тисячам українців. Це на 25% більше, ніж було попереднього року. Основні причини відмов: непідтверджена мета поїздки та нестача грошей.

Такі статичні дані наводить аналітичний центр "Європа без бар’єрів".

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Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу у 2019 році склала 58,5 тисяч. А це на 25% більше, ніж було у 2018 році (було 46,7 тисячі).

Майже всі відмови видали на наземному кордоні. За словами аналітиків, у випадку подорожей літаком імовірність отримати відмову значно менша.

Головні причини відмов: непідтверджена мета поїздки (34,9 тисячі) та брак грошей (12,8 тисячі).

За словами виконавчої директорки "Європи без бар’єрів" Ірини Сушко, темпи зростання відмов у в’їзді на польському кордоні значно вповільнилися у порівнянні з минулим роком. Тоді зростання було близьким до критичного показника – майже 50%. Однак показник відмов й надалі залишається високим.

За її словами, є 3 причини такої динаміки:

"перенесення" відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч українців отримали відмову ще на етапі отримання візи;

неналежна підготовка до поїздки;

недосконалість контролю на самому кордоні.

"Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівки, а банківську картку як доказ у них не прийняли", – додала Сушко.

Зверніть увагу! Європейські експерти зафіксували зростання у Польщі нетерпимості, расизму та ксенофобії. Найбільш вразливою групою є мусульмани, а також євреї, роми, а останнім часом й українці.