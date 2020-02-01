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      Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу зросла на чверть: причини

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      Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу зросла на чверть / konkurent.in.ua

      Польща у 2019 році відмовила у в’їзді майже 60 тисячам українців. Це на 25% більше, ніж було попереднього року. Основні причини відмов: непідтверджена мета поїздки та нестача грошей.

      Такі статичні дані наводить аналітичний центр "Європа без бар’єрів".

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      Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу у 2019 році склала 58,5 тисяч. А це на 25% більше, ніж було у 2018 році (було 46,7 тисячі).

      Майже всі відмови видали на наземному кордоні. За словами аналітиків, у випадку подорожей літаком імовірність отримати відмову значно менша.

      Головні причини відмов: непідтверджена мета поїздки (34,9 тисячі) та брак грошей (12,8 тисячі).

      За словами виконавчої директорки "Європи без бар’єрів" Ірини Сушко, темпи зростання відмов у в’їзді на польському кордоні значно вповільнилися у порівнянні з минулим роком. Тоді зростання було близьким до критичного показника – майже 50%.  Однак показник відмов й надалі залишається високим.

      За її словами, є 3 причини такої динаміки:

      • "перенесення" відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч українців отримали відмову ще на етапі отримання візи;
      • неналежна підготовка до поїздки;
      • недосконалість контролю на самому кордоні.

      "Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівки, а банківську картку як доказ у них не прийняли", – додала Сушко.

      Зверніть увагу! Європейські експерти зафіксували зростання у Польщі нетерпимості, расизму та ксенофобії. Найбільш вразливою групою є мусульмани, а також євреї, роми, а останнім часом й українці.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Подорожі Заробітчани
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