Количество штрафов – это не показатель работы Государственной экологической инспекции Украины

Глава общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика отреагировала на сообщение Егора Фирсова, начальника Государственной экологической инспекции Украины о недопуске на АЗС и рассказала, как нужно оценивать показатели эффективности работы.

"Можно считать количество штрафов, собранных по области, "хорошей работой" Государственной экологической инспекции? Мое мнение – Нет! Нет! И нет! Ибо задача Инспекции работать на предотвращение нарушений, а не собирать деньги, "когда все умерли", – написала Лампика на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что начальник должен обрабатывать законодательные акты, анализировать и готовить предложения для Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины

"А вместо этого он жалуется в ФБ, что его на АЗС не пустили или он пошел на шлаковые отвалы. Вы их до этого не видели никогда? Вы не в курсе, что законодательством не предусмотрен приоритет переработки и использования их хотя бы в дорожном строительстве? Приезжайте к нам в Днепр, мы вам покажем отвалы еще СССР, которые лежат там сто лет и являются результатом работы завода Петровского или полюбуйтесь ими в Кривом Роге", – написала Лампика, обращаясь к Егору Фирсову.