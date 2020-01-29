18:37
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Количество штрафов – это не показатель работы Государственной экологической инспекции Украины

      28 Читати новину українською
      Татьяна Лампика / youtube.com

      Глава общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика отреагировала на сообщение Егора Фирсова, начальника Государственной экологической инспекции Украины о недопуске на АЗС и рассказала, как нужно оценивать показатели эффективности работы.

      "Можно считать количество штрафов, собранных по области, "хорошей работой" Государственной экологической инспекции? Мое мнение – Нет! Нет! И нет! Ибо задача Инспекции работать на предотвращение нарушений, а не собирать деньги, "когда все умерли", – написала Лампика на своей странице в фейсбуке.

      Она отметила, что начальник должен обрабатывать законодательные акты, анализировать и готовить предложения для Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины

      "А вместо этого он жалуется в ФБ, что его на АЗС не пустили или он пошел на шлаковые отвалы. Вы их до этого не видели никогда? Вы не в курсе, что законодательством не предусмотрен приоритет переработки и использования их хотя бы в дорожном строительстве? Приезжайте к нам в Днепр, мы вам покажем отвалы еще СССР, которые лежат там сто лет и являются результатом работы завода Петровского или полюбуйтесь ими в Кривом Роге", – написала Лампика, обращаясь к Егору Фирсову.

      Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
      сегодня
      10745
      Теги: Новости Украины Министерство енергетики Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:34 Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: эксперты оценили рискованный шаг
      Ярослав Голобородько 139
      сегодня , 17:00 Выбор кремлевских чудаков: чем прославился новый вицеспикер ПАСЕ Толстой
      СерпомПо 116
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      48
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      36
      сегодня , 16:05 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Альона Захарова 284
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук