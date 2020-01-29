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      Кількість штрафів – це не показник роботи Державної екологічної інспекції України, – Лампіка

      37 Читать новость на русском
      Тетяна Лампіка / youtube.com

      Глава громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка відреагувала на допис Єгора Фірсова, начальника Державної екологічної інспекції України про недопуск на АЗС та розповіла, як потрібно оцінювати показники ефективності роботи.

      "Чи можна вважати кількість штрафів, зібраних по області, "хорошою роботою" Державної екологічної інспекції? Моє думка – Ні! Ні! І ні! Бо завдання Інспекції працювати на запобігання порушень, а не збирати гроші, "коли всі померли", – написала Лампіка на своїй сторінці у фейсбуці.

      Вона зазначила, що начальник повинен опрацьовувати законодавчі акти, аналізувати і готувати пропозиції для Міністерства енергетики та захисту довкілля України

      "А замість цього він скаржиться в ФБ, що його на АЗС не пустили або він пішов на шлакові відвали. Ви їх до цього не бачили ніколи? Чи ви не в курсі, що законодавством не передбачено пріоритет переробки і використання їх хоча б в дорожньому будівництві? Приїжджайте до нас в Дніпро, ми вам покажемо відвали ще СССР, які лежать там сто років і є результатом роботи заводу Петровського або помилуйтеся ними в Кривому Розі", – написала Лампіка, звертаючись до Єгора Фірсова.

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      Теги: Новини України Екологія Міністерство енергетики
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