Работники СБУ уже показывают от семи человек. Именно их подозреваемый вместе с российскими оккупантами помогал запугивать.

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В Николаевской области задержали коллаборанта

Служба безопасности Украины сообщила, что местный житель во время временной оккупации региона:

поддержал российских захватчиков;

предложил им свою "помощь" в войне против Украины.

Благодаря этому, российские захватчики включили задержанного в так называемые "карательные отряды России", которые делали "облавы" на участников движения сопротивления. Враги похищали, вывозили и жестоко пытали задержанных.

По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях. Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью "инсценирования расстрелов": людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости,

– рассказали в СБУ жуткие подробности.

Оказалось, что такими поступками злоумышленник вместе с оккупантами пытался склонить украинцев к сотрудничеству или предоставлению секретной информации. Доказательства этому рассказали СБУ семь пострадавших от издевательств.

Жителю Николаевской области "светит" 12 лет тюрьмы

Фигуранту дела сообщили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны. Он находится под стражей.

Если вину жителя Николаевской области докажут, то ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Слил в сеть прилет в Одессе: СБУ задержала парня

Служба безопасности Украины сообщила, что юноша выложил в сеть прилет во время ракетной атаки по Одессе в ночь на 19 июля. Впоследствии его задержали, после этого – вручили повестку.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук опубликовал видео с извинениями парня. Молодой человек уверял, что его действия были "максимально неправильными" и что так "делать ни в коем случае нельзя".

СБУ задержала снявшего и выложившего в сеть прилет в Одессе: видео