Працівники СБУ вже мають покази від семи осіб. Саме їх підозрюваний разом з російськими окупантами допомагав залякувати.

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На Миколаївщині затримали колаборанта

Служба безпеки України повідомила, що місцевий мешканець під час тимчасової окупації регіону:

підтримав російських загарбників;

запропонував їм свою "допомогу" у війні проти України.

Завдяки цьому, російські загарбники включили затриманого до так званих "каральних загонів Росії", які робили "облави" на учасників руху опору. Вороги викрадали, вивозити та жорстоко катували затриманих.

За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах. Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів": людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості,

– розповіли в СБУ моторошні подробиці.

Виявилось, що такими вчинками зловмисник разом з окупантами намагався схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації. Докази цього розповіли СБУ семеро потерпілих, які постраждали від знущань.

Мешканцю Миколаївської області "світить" 12 років тюрми

Фігуранту справи повідомили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Він перебуває під вартою.

Якщо провину мешканця Миколаївської області доведуть, то йому загрожує до 12 років тюрми.

Злив у мережу приліт в Одесі: СБУ затримала хлопця

Служба безпеки України повідомила, що юнак виклав у мережу приліт під час ракетної атаки по Одесі в ніч на 19 липня. Згодом його затримали, після цього – вручили повістку.

Речник Української добровольчої армії Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук опублікував відео з вибаченнями хлопця. Молодий чоловік запевняв, що його дії були "максимально неправильними" і що так "робити у жодному разі не можна".

СБУ затримала хлопця, який зняв та виклав в мережу прильот в Одесі: відео