Так, ще до повномасштабного вторгнення Росії вони разом організовували проплачені масові акції. Ці акції були спрямовані на розхитування на користь країни-агресора внутрішньо-політичної ситуації в регіоні.

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Не лише виправдовував агресію країни-окупантки

Коли ж Росія захотіла захопити Україну за "3 дні", Стрємоусов перейшов на бік агресора та під час окупації частини Миколаївської області та Херсона увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації. Натомість сьогодні затриманий поплічник колаборанта залишився на підконтрольній Україні території.

Попри те, що країна-агресорка ледь не щодня обстрілює Україну, блогер під час своєї діяльності виправдовував збройну агресію Росії. Свій же деструктивний контент він поширював на власних сторінках та каналах у соцмережах, таких як ютюб, фейсбук, інстаграм, а також у забороненій соцмережі "Вконтакте".

Загальна ж аудиторія цього діяча сягнула відмітки у понад 100 тисяч користувачів. Для усіх цих людей ворожий пропагандист поширював контент у якому:

виправдовував збройну агресію Росії проти України,

заперечував існування Української державності та українського народу,

дискредитував українських захисників,

закликав громадян ухилятися від призову до Сил оборони,

закликав до захоплення державної влади в Україні,

популяризував СРСР та символіки комуністичного режиму.

У подальшому його сюжети і публікації "підхоплювали" центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом "позиції" пересічних громадян України,

– підкреслили в СБУ.

Може загриміти за ґрати на тривалий час

Щоб не попастися легко у руки правоохоронців, блогер постійно змінював номери телефонів, а також використовував вигаданий нікнейм "Мужчина". Однак це йому, очевидно, не допомогло: у його помешканнях в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області провели обшуки, а самому проросійському діячеві оголосили підозру.

Так, під час обшуків правоохоронці виявили ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності проти України. Ба більше, вони вилучили "посадову інструкцію інформагентства" Стрємоусова, де раніше працював фігурант.

На підставі усіх зібраних доказів та за процесуального керівництва Офісу генпрокурора слідчі повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади",

частина 2 статті 436-1 "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів",

частина 1 статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Як зауважили в СБУ, за цими статтями за антиукраїнську діяльність затриманому зловмиснику загрожує до 10 років тюрми. Наразі ж горе-блогеру вже обрали й запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Також для встановлення всіх обставин злочину триває розслідування.