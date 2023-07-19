Відео з вибаченнями юнака поширив речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Він же зазначив, що після затримання хлопцеві вручили повістку.

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"Це було максимально неправильно"

Олександр, а саме так звали порушника, попросив вибачення на камеру за свій недоречний вчинок. Він зазначив, що його дії були "максимально неправильними", а також, що так "робити у жодному разі не можна".

Просив він вибачення не лише за саму зйомку обстрілу та викладення медіафайлу у мережу, а й за коментарі, які він озвучував на свою камеру. Їх він назвав недоречними та безглуздими.

Також хочу зазначити, що рашистські пропагандистські канали поширили та репостнули це відео з метою інфоповоду і скривдження правди в погану сторону щодо України. Я в жодному разі не мав цього як намір, я повністю за Україну і це не було моєю метою,

– сказав Олександр.

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