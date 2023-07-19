Світлини, які фіксують наслідки ударів, вражають. Видно величезні вирви та вибиті шибки, пожежі та руйнування.

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Ракети влучили у ринок промислових товарів, де були склади з тютюном і феєрверками. Пожежу гасили 17 машин вогнеборців, оскільки вона була масштабною – понад 2 000 квадратних метрів.

ДСНС України в Одеській області показала роботу пожежників.

Надзвичайники гасять вогонь, який охопив Одесу після нічного обстрілу / Фото ДСНС

Поліцейські також працювали на місці події. На їхніх світлинах можна бачити руйнування, яких зазнало Слобідське кладовище.



Наслідки ракетного удару по Одещині 19 липня / Нацполіція



Вирва, що утворилася на кладовищі після вибуху / Нацполіція

Зазнали пошкоджень і будинки. Деякі багатоповерхівки стоять без скла – це також наслідки удару росіян.

Вибуховою хвилею вибило шибки в багатоповерхівках: відео

Вибите скло, проламана стеля, вирви після ракетного удару 19 липня / Фото ОК "Південь"

Що відомо про ракетний удар по Одещині

Вночі 19 липня відбулася одна з найбільших атак по Україні. Під ударом опинилася Одеська область і Одеса зокрема.