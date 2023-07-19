Світлини, які фіксують наслідки ударів, вражають. Видно величезні вирви та вибиті шибки, пожежі та руйнування.
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Ракети влучили у ринок промислових товарів, де були склади з тютюном і феєрверками. Пожежу гасили 17 машин вогнеборців, оскільки вона була масштабною – понад 2 000 квадратних метрів.
ДСНС України в Одеській області показала роботу пожежників.
Надзвичайники гасять вогонь, який охопив Одесу після нічного обстрілу / Фото ДСНС
Поліцейські також працювали на місці події. На їхніх світлинах можна бачити руйнування, яких зазнало Слобідське кладовище.
Наслідки ракетного удару по Одещині 19 липня / Нацполіція
Вирва, що утворилася на кладовищі після вибуху / Нацполіція
Зазнали пошкоджень і будинки. Деякі багатоповерхівки стоять без скла – це також наслідки удару росіян.
Вибуховою хвилею вибило шибки в багатоповерхівках: відео
Вибите скло, проламана стеля, вирви після ракетного удару 19 липня / Фото ОК "Південь"
Що відомо про ракетний удар по Одещині
Вночі 19 липня відбулася одна з найбільших атак по Україні. Під ударом опинилася Одеська область і Одеса зокрема.
- Це невипадково, адже в Одесі є міжнародний порт, через який постачають зерно. Володимир Зеленський, коментуючи атаку, висловив упевненість: цілили саме туди, бо це ключова інфраструктура зернової угоди.
- Ми розказали про характеристики ракет "Онікс" і Х-22, якими гатила Росія.
- В ОК "Південь" назвали мету ворога та заявили, що не всю російську зброю ми можемо збити.