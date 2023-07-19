Фотографии, фиксирующие последствия ударов, впечатляют. Видны огромные воронки и выбитые стекла, пожары и разрушения.

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Ракеты попали в рынок промышленных товаров, где были склады с табаком и фейерверками. Пожар тушили 17 машин пожарных, поскольку он был масштабным – более 2 000 квадратных метров.

ГСЧС Украины в Одесской области показала работу пожарных.

Чрезвычайники гасят огонь, охвативший Одессу после ночных обстрелов / Фото ГСЧС

Полицейские также работали на месте происшествия. На их фотографиях можно видеть разрушения на Слободском кладбище.



Последствия ракетного удара по Одесской области 19 июля / Нацполиция



Воронка, образовавшаяся на кладбище после взрыва / Нацполиция

Повреждены и дома. Некоторые многоэтажки стоят без стекол – это тоже последствия удара россиян.

Взрывной волной выбило стекла в многоэтажках: видео

Выбитое стекло, проломленный потолок, воронки после ракетного удара 19 июля / Фото ОК "Юг"

Что известно о ракетном ударе по Одесской области

Ночью 19 июля произошла одна из самых больших атак по Украине. Под ударом оказалась Одесская область и Одесса в частности.