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      Коллекцию пистолетов Джеймса Бонда похитили в Лондоне

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      В Лондоне неизвестные похитили коллекцию пистолетов, которые использовали в фильмах о Джеймсе Бонде. Как рассказали очевидцы, 3 мужчин ворвались в дом, в котором хранилось оружие. Они смогли сбежать быстрее, чем приехала полиция.

      В частности, грабители украли уникальный хромированный пистолет, который изготовили специально для фильма "Живи и дай умереть", а также оружие из фильма "Вид на убийство".

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      Среди похищенного оружия было 5 дезактивированных пушек, в том числе пистолеты:

      • Beretta,
      • Tomcat,
      • Magnum,
      • Walther PPK,
      • Llama.


      Magnum – единственный в мире полностью хромированный пистолет / Фото Met police

      Подозреваемые скрылись с места происшествия до время прибытия офицеров, однако их заметили соседи. Общая сумма похищенного огнестрельного оружия составляет более 100 тысяч фунтов.


      Пистолеты Beretta и Tomcat / Фото Shutterstock

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Кино Оружие Джеймс Бонд Лондон Ограбления
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