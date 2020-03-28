Коллекцию пистолетов Джеймса Бонда похитили в Лондоне

В Лондоне неизвестные похитили коллекцию пистолетов, которые использовали в фильмах о Джеймсе Бонде. Как рассказали очевидцы, 3 мужчин ворвались в дом, в котором хранилось оружие. Они смогли сбежать быстрее, чем приехала полиция.

В частности, грабители украли уникальный хромированный пистолет, который изготовили специально для фильма "Живи и дай умереть", а также оружие из фильма "Вид на убийство".

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Среди похищенного оружия было 5 дезактивированных пушек, в том числе пистолеты:

Beretta,

Tomcat,

Magnum,

Walther PPK,

Llama.



Magnum – единственный в мире полностью хромированный пистолет / Фото Met police

Подозреваемые скрылись с места происшествия до время прибытия офицеров, однако их заметили соседи. Общая сумма похищенного огнестрельного оружия составляет более 100 тысяч фунтов.



Пистолеты Beretta и Tomcat / Фото Shutterstock

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