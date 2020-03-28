Колекцію пістолетів Джеймса Бонда викрали у Лондоні
У Лондоні невідомі викрали колекцію пістолетів, які використовували у фільмах про Джеймса Бонда. Як розповіли очевидці, 3 чоловіки вдерлися до будинку, в якому зберігалася зброя. Вони змогли втекти швидше, ніж приїхала поліція.
Зокрема, грабіжники вкрали унікальний хромований пістолет, який виготовили спеціально для фільму "Живи та дай померти", а також зброю з фільму "Вид на вбивство".
Цікаво Крадій-невдаха потрапив на камеру відеоспостереження в Києві
Серед викраденої зброї було 5 дезактивованих гармат, зокрема пістолети:
- Beretta,
- Tomcat,
- Magnum,
- Walther PPK,
- Llama.
Magnum – єдиний у світі повністю хромований пістолет / Фото Met police
Підозрювані втекли з місця події під час прибуття офіцерів, проте їх помітили сусіди. Загальна сума викраденої вогнепальної зброї складає понад 100 тисяч фунтів.
Пістолети Beretta та Tomcat / Фото Shutterstock
Увага! 25-ту частину знаменитої "бондіани" під назвою "007:Не час помирати" (No Time to Die) перенесли з квітня на листопад 2020 року через коронавірус.