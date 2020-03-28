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      Колекцію пістолетів Джеймса Бонда викрали у Лондоні

      - Читать новость на русском
      Пограбування в Лондоні / shutterstock.com

      У Лондоні невідомі викрали колекцію пістолетів, які використовували у фільмах про Джеймса Бонда. Як розповіли очевидці, 3 чоловіки вдерлися до будинку, в якому зберігалася зброя. Вони змогли втекти швидше, ніж приїхала поліція.

      Зокрема, грабіжники вкрали унікальний хромований пістолет, який виготовили спеціально для фільму "Живи та дай померти", а також зброю з фільму "Вид на вбивство".

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      Серед викраденої зброї було 5 дезактивованих гармат, зокрема пістолети:

      • Beretta,
      • Tomcat,
      • Magnum,
      • Walther PPK,
      • Llama.


      Magnum – єдиний у світі повністю хромований пістолет / Фото Met police

      Підозрювані втекли з місця події під час прибуття офіцерів, проте їх помітили сусіди. Загальна сума викраденої вогнепальної зброї складає понад 100 тисяч фунтів.


      Пістолети Beretta та Tomcat / Фото Shutterstock

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Кіно Зброя Джеймс Бонд Лондон Пограбування
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