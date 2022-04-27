Об этом сообщили в телеграм-канале Энергоатома. Отмечается, что решение о новом названии было принято единогласно.

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За "украинизацию" названия станции "Южно-Украинская атомная электростанция" единогласно выступил весь коллектив энергетического комплекса.

В условиях полномасштабной агрессии РФ стало совершенно очевидным, что от привычного, но издавна обрусевшего названия "Южно-Украинская атомная электростанция" необходимо отказаться,

– отметили в Энергоатоме.

Официально решили старое название заменить на исторически, патриотически и грамматически совершенное – "Пивденноукраинская АЭС".

Что известно о Пивденноукраинской АЭС

В 1982 году начал работать первый энергоблок АЭС Николаевской области. Второй и третий блоки-миллионники введены в эксплуатацию в 1985 и 1989 годах.

На станции работают три энергоблока ВВЭР-1000.

До 21 апреля 2022 года называлась Южно-Украинская АЭС.

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