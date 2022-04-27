Про це повідомили у телеграм-каналі Енергоатому. Зазначається, що рішення щодо нової назви ухвалили одностайно.

Читайте також: Ядерний тероризм з боку Росії триває: оборонці України згадали трагедію Чорнобиля

За "українізацію" назви станції "Южно-Українська атомна електростанція" одностайно виступив весь колектив енергетичного комплексу.

В умовах повномасштабної агресії рф стало абсолютно очевидним, що від звичної, але здавна зросійщеної назви "Южно-Українська атомна електростанція" необхідно відмовитися,

– наголосили в Енергоатомі.

Офіційно вирішили стару назву замінити на історично, патріотично і граматично довершену – "Південноукраїнська АЕС".

Що відомо про Південноукраїнську АЕС

У 1982 році почав працювати перший енергоблок АЕС на Миколаївщині. Другий і третій блоки-мільйонники введено в експлуатацію у 1985 та 1989 роках.

На станції працюють три енергоблоки ВВЕР-1000.

До 21 квітня 2022 року мала назву Южно-Українська АЕС.

Вас це може зацікавити – росіяни обстріляли енергетичне підприємство на Дніпропетровщині: відео