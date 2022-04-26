У перший день війни росіянам вдалося захопити Чорнобильську АЕС. Відтак працівники станції стали, фактично, заручниками окупантів. І були змушені виходити на роботу без перезмінки весь час, поки там були російські загарбники. Це могло призвести до катастрофи, адже люди працювали під постійним тиском та без нормального відпочинку. І ціна помилки в таких умовах була доволі великою.

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"Російські окупанти утримували в заручниках працівників ЧАЕС, нищили системи моніторингу та контролю станції, поставивши людство вдруге перед незворотними катастрофічними наслідками, здійснивши спробу акту ядерного тероризму. Завдяки героїчним та самовідданим діям Збройних Сил України 13 квітня 2022 станція була звільнена від російських окупантів-терористів", – відзначили в Генштабі ЗСУ.

Однак в полоні й досі перебувають ті військові, які боронили ЧАЕС під час ворожої атаки. Після відступу росіяни забрали їх із собою.

"Сьогодні у полоні агресора перебувають 168 оборонців станції, які гідно виконували свій військовий обов'язок, не відступивши перед рашистською навалою, зберігаючи відповідальність захистити весь світ від можливих наслідків", – нагадали у Нацгвардії.

До слова, своїми діями росіяни піддали небезпеці й свої життя. Дехто з них назавжди це запам'ятає і відчує сповна. Адже на території зони відчуження російські війська додумалися рити окопи.

"У цих діях можна знайти маленький позитив, адже, окопуючись у Рудому лісі та потім покидаючи нашу територію, вони забрали частину радіації з собою та, можливо, трішки очистили нашу землю від неї", – зазначили у київській ДСНС.

Так само окупанти захопили й Запорізьку АЕС. Під час атаки на ЗАЕС вони влаштували бій та стрілянину, у тому числі з важкої техніки, чим теж могли спричинити катастрофу.

Про певні паралелі між Чорнобильською катастрофою та тим, до чого могли призвести росіяни, вказують українські захисники.

"Російські окупанти поставили світ на межу нової ядерної катастрофи. Вони захопили атомні об'єкти в Україні, чітко знаючи, що будь-який постріл або технологічний збій можуть призвести до мільйонів жертв. Персонал ЧАЕС працював під дулами ворожих танків та автоматів. Найгіршого сценарію вдалося уникнути, аж поки станція не повернулася під контроль українських захисників. Але "ядерний тероризм" з боку Росії досі триває. А працівники українських АЕС роблять усе можливе, щоб мирний атом таким і залишався", – відзначили в Службі безпеки України.

"Безжалісність, яку окупант демонструє на нашій землі, вбиваючи невинних людей, руйнуючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру, сьогодні – це моторошна реальність. Росіяни своїми безглуздими діями у зоні відчуження, а також на території Запорізької АЕС ледь не повторили у цій війні те, що сталося у далекому 1986-му – техногенну катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції", – наголосили українські рятувальники.

На ядерній небезпеці для України та світу наголосила й уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона нагадала, що, відповідно до Женевських конвенцій, на атомні електростанції та інші об’єкти підвищеної небезпеки заборонено нападати. Але Росія знехтувала цим. І кремлівські пропагандисти неодноразово наголошують на можливості застосування проти України ядерної зброї.

Вона навела й інші приклади, які можуть спричинити ядерну катастрофу. Зокрема, розкрадання Чорнобильської АЕС окупантами. А також те, що долю Запорізької АЕС "вирішують рашисти на танках та з автоматами".

Водночас росіянам байдуже навіть на своїх, адже 26 квітня над ЗАЕС пролетіло дві крилаті ракети, випущені в бік Запоріжжя. Зважаючи, що окупанти неодноразово хибили під час своїх обстрілів, попадаючи в цивільні об'єкти, одна з таких ракет могла б влучити і в ЗАЕС.

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"Такі дії країни-агресорки є нічим іншим, як ядерним тероризмом. Закликаю світову спільноту не допустити повторення Чорнобильської катастрофи, яка може зруйнувати життя поколінь народів України та країн Європи, та вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій Росії в Україні", – закликала Людмила Денісова.

Варто відзначити, що у лавах Збройних Сил України досі проходять службу і працюють кількасот учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які більш ніж 200 днів і ночей брали участь у спорудженні об'єкту "Укриття".