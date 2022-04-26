У Запорізькій ОВА повідомили, що 2 ракети росіян влучили на підприємство, одна розірвалася в повітрі. На місці працюють всі відповідні служби.
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За попередньою інформацією відомо про одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може уточнюватись,
– кажуть у Запорізькій ОВА.
Окрім того, постраждала також інфраструктура підприємства, куди прилетіли ракети.
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