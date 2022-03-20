Як повідомлялося, російські загарбники спричинили в Маріуполі найгіршу гуманітарну катастрофу. Не в змозі перемогти українську армію, загарбники бомблять беззбройних, блокують гуманітарну допомогу.

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16 березня внаслідок ворожого бомбардування у Маріуполі було знищено драматичний театр та будівлю басейну "Нептун". У цих місцях від постійних обстрілів ховалися сотні людей, переважно жінки, діти та люди похилого віку. Попри безперервні обстріли, наскільки це можливо, тривав розбір завалів, бо бомбосховище під театром витримало ворожий авіаудар.

Це місце було найбільшим укриттям для жителів за рахунок місткого бомбосховища під будівлею. За різними оцінками на момент вибуху там було близько 1 тис. осіб різного віку.

Показові удари

7 березня 2022 року близько 22.35 год російські окупанти, порушуючи правила ведення війни, здійснили авіаудар по житловому сектору вул. Романська та вул. Спартака м. Суми. За місцем авіаудару станом виявлено трупи 21 осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих наразі встановлюється.

У Чернігівській та Сумській областях сьогодні вночі було кілька повітряних тривог. На Київщині протягом останніх тижнів постійні авіаудари по Василькову, Гостомелю.

Варто зауважити, що під загрозою російських авіаударів знаходяться не тільки житлові квартали українських міст, але й консульства іноземних країн.

Так, російські ракети знищили почесне консульство Албанії в місті Харкові. А 1 березня у Харкові внаслідок ракетного удару російських окупантів постраждало приміщення консульства Словенії.

Воєнні злочини

Варто зауважити, що Росія веде проти України війну з порушенням усіх конвенцій. Крилаті ракети використовуються для атак в першу чергу проти цивільної інфраструктури. Авіаудари наносяться по житловим кварталам. Внаслідок цього гинуть мирні українці, серед яких діти. Кількість жертв серед цивільного населення рахується вже не десятками, а сотнями загиблих і поранених.

Утім, змушений констатувати, якби Росія не могла використовувати небо України для активної фази війни, були би збережені ці сотні життів, не були би зруйновані житлові квартали та цивільні обʼєкти. Це питання вже не воєнного, а виключно гуманітарного характеру.

Росія відповідатиме за воєнні злочини у Міжнародному трибуналі. Суд ООН 7 березня вже відкрив справу за позовом України проти Росії і заслухав аргументи України. Крім того, Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних на території України.Розслідування стосується повідомлень про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводах, захороненнях ядерних відходів та ТЕЦ.

Але, наразі, потрібно негайно зупинити ракетні удари путінських окупантів, зупинити їх бомбові і ракетні удари по житловій інфраструктурі українських міст. Це потрібно для того щоби врятувати життя мирних людей і врятувати міста України від руйнування. Харків, Чернігів, Київ та багато інших міст України вже дізнались про звірячу тактику Росії, яка використовує повітряні засоби ведення війни проти цивільних.

Не випадково під час нещодавнього відеозвернення президент України Зеленський заявив, що він буде звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид українського народу.

Але є речі, які не залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди,

– заявив він.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів та попросив бойову авіацію і засоби ППО щоби "закрити небо" над Україною. На думку Данілова, якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі. Нам тільки потрібна зброя щоби криваву вакханалію російського агресора.

На тлі цих заяв українських посадовців досить дивно виглядає заява трьох словацьких генералів про те, що створення безпольотної зони над Україною не лише здатне втягнути НАТО у прямий військовий конфлікт з РФ, а й практично неможливе з технічної точки зору.

Пусті погрози

Фактично єдиним контраргументом проти безпольотної зони є те, що реально її дотримання можуть забезпечити тільки НАТО або Америка, але це нібито означає війну між НАТО, Америкою та Росією. Говорімо тверезо: Росія не має достатнього потенціалу, щоб воювати з НАТО або Америкою. Сили НАТО або Америки цілком вистачає, щоб подавити будь-яку загрозу від російської армії та російських повітряних сил, а от відповіді Росії не вистачить, щоб подавити сили НАТО або Америки. Путін це розуміє.

Навіть якщо Росія погрожує ядерною зброєю, то це не більше ніж блеф. Російське керівництво – вбивці, але не самогубці.

Вони розуміють, що будь-яке застосування ядерної зброї проти НАТО призведе до удару у відповідь, який знищить не тільки російських керівників особисто, але і усіх їхніх рідних, усе, що їм дорого. Тому Захід не має права сприймати серйозно російський блеф щодо ядерної зброї.

Рішення про встановлення безпольотної зони над Україною може бути ухвалене Радою безпеки ООН. Як свідчить попередня практика, правовою підставою встановлення безпольотної зони у всіх випадках, окрім Лівії 2018 року, є резолюція Ради безпеки ООН. Усі попередні приклади виникли у контексті обмеження третіми країнами прав суверена щодо польотів у своєму повітряному просторі. Відповідно юридичне питання та обґрунтування, яке підіймалося стосувалося того, чи є таке застосування сили правомірним у контексті Статуту ООН.

У нашому випадку мова йде саме про самооборону (колективну) – тобто права суверена на свій повітряний простір цією безпольотною зоною не будуть порушуватися, оскільки сам суверен її встановлює в порядку статті 51 Статуту ООН.

І головне, це моральний обовʼязок Заходу перед українцями та усіма європейцями: зупинити найжорстокішу війну у Європі з часів Другої світової. Врятувати людей. Не допустити гуманітарної катастрофи. Країни колективного Заходу можуть це зробити.

А якщо можуть, то і повинні. Інакше моральна відповідальність за кров українців та зруйновані міста України буде не тільки на агресорові, але і на тих західних керівниках, які злякалися російського блефу і побоялися надати реальну допомогу, закривши небо України для російських ракет, літаків та гвинтокрилів.