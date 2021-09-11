Колокола и зачитывание почти 3 тысяч имен: как в США почтили память жертв терактов 11 сентября

С самого утра в США началась церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Тогда в результате ужасных действий террористов "Аль-Каиды" погибли почти 3 тысячи человек.

Президент Джо Байден и первая леди посетили все места терактов. В церемонии памяти также приняли участие бывший лидер США Барак Обама и Билл Клинтон.

Важно День ужаса и боли: что случилось 11 сентября 2001 года в США

Как прошла церемония

Церемония открылась памятным звоном. Каждый раз в те минуты, когда самолеты врезались в здания, проводились минуты молчания.

Первая состоялась возле Национального мемориала 11 сентября в 8:46 по восточному времени, когда Boeing 767-223ER врезался в небоскреб Всемирного торгового центра. Следующие минуты молчания состоялось в 9:03, 9:37, 9:59. А родственники погибших зачитали вслух имена всех погибших людей в башнях-близнецах.

Позже глава США и вице-президент Камала Харрис посетят Шэнксвилл в штате Пенсильвания, где разбился четвертый захваченный самолет. В час его падения зачитают все 40 имен пассажиров и членов экипажа.

Что известно о трагедии 11 сентября 2001 года: ключевые события

Утром 11 сентября представители исламского движения "Аль-Каида" похитили 4 самолета:

American Airlines Boeing 767-223ER рейс № 11

United Airlines Boeing 767-222 рейс № 175,

American Airlines Boeing 757-223 рейс № 77,

United Airlines Boeing 757-222 рейс № 93.

Их главной целью был Всемирный торговый центр, состоящий из 7 зданий и был известен как башни-близнецы.

Что сделали террористы

Первое столкновение пассажирского Boeing с Северной башней произошло в 8:46. Самолет взорвался внутри здания между 93 и 99 этажами.

Менее чем за 20 минут террористы направили еще один самолет в Южную башню между 77 и 85 этажами. Все 65 человек, находившихся на борту лайнера, погибли.

И уже в 9:37 – Boeing 757-223 врезался Запад здания Пентагона.

Четвертый самолет исламисты планировали направить на Белый дом или Капитолий, но он разбился на юго-востоке от Питтсбурга в округе Самерсет, штат Пенсильвания. Все потому, что пассажиры узнали об атаках на Всемирный торговый центр и решили предотвратить теракт, обезвредив террористов.

Что произошло 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке: смотрите видео

В канун 20-й годовщины терактов Джо Байден выступил с обращением к нации, напомнив о важности единства. В течение 11 сентября свои заявления обнародовали ряд европейских лидеров и глав МИД. От Украины сочувствие американскому народу выразили президент Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Украина вместе с американским народом вспоминает жертв этой трагедии. По его словам, терроризму нет оправдания, поэтому, мы должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему.