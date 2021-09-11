Президент Джо Байден і перша леді відвідали усі місця терактів. У церемонії вшанування пам'яті також взяли участь колишній лідер США Барак Обама та Білл Клінтон.

Важливо День жаху та болю: що трапилося 11 вересня 2001 року у США

Як минула церемонія

Церемонія відкрилася пам'ятним дзвоном. Щоразу в ті хвилини, коли літаки врізалися у будівлі, проводилися хвилини мовчання.

Перша відбулась біля Національного меморіалу 11 вересня о 8:46 за східним часом, коли Boeing 767-223ER врізався у хмарочос Всесвітнього торгового центру. Наступні хвилини мовчання відбулись о 9:03, 9:37, 9:59. А родичі загиблих зачитали вголос імена усіх людей, що загинули у вежах-близнюках.

Пізніше очільник США та віцепрезидентка Камала Гарріс відвідають Шенксвіль у штаті Пенсильванія, де розбився четвертий захоплений літак. У годину його падіння зачитають всі 40 імен пасажирів та членів екіпажу.

Що відомо про трагедію 11 вересня 2001 року: ключові події

Зранку 11 вересня представники ісламського руху "Аль-Каїда" викрали 4 літаки:

American Airlines Boeing 767-223ER рейс № 11,

United Airlines Boeing 767-222 рейс № 175,

American Airlines Boeing 757-223 рейс № 77,

United Airlines Boeing 757-222 рейс № 93.

Їхньою головною ціллю був Всесвітній торговий центр, який складався з 7 будівель і був відомий як вежі-близнюки.

Що зробили терористи

Перше зіткнення пасажирського Boeing з Північною вежею сталося о 8:46. Літак вибухнув всередині будівлі між 93 та 99 поверхами.

Менше ніж за 20 хвилин терористи направили ще один літак у Південну вежу між 77 та 85 поверхами. Всі 65 осіб, які перебували на борту лайнера, загинули.

І вже о 9:37 – Boeing 757-223 врізався в західний бік будівлі Пентагону.

Четвертий літак ісламісти планували направити на Білий дім чи Капітолій, але він розбився на південний схід від Піттсбурга в окрузі Самерсет, штат Пенсільванія. Все через те, що пасажири дізналися про атаки на Всесвітній торговий центр та вирішили запобігти теракту, знешкодивши терористів.

Що сталося 11 вересня 2001-го у Нью-Йорку: дивіться відео

У переддень 20-ї річниці терактів Джо Байден виступив зі зверненням до нації, нагадавши про важливість єдності. Протягом 11 вересня свої заяви оприлюднили низка європейських лідерів та глав МЗС. Від України співчуття американському народу висловили президент Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що Україна разом з американським народом згадує жертв цієї трагедії. За його словами, тероризму немає виправдання, тож, ми маємо й надалі спільно протидіяти йому.