Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, зазначивши, які можливі плани росіян щодо подальших атак по території України мають росіяни. Нагадаємо, що під час удару противника по Києву вночі 15 червня під ударом опинився Успенський собор Києво-Печерської лаври. У святиню, за даними СБУ, влучив російський дрон "Герань-2".

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Коли росіяни можуть завдати нового удару по Україні?

Мусієнко наголосив, що наразі тенденція така, що ворог здатний здійснювати масовані удари із залученням приблизно 70 ракет і 600 – 700 дронів двічі – тричі на місяць. Також на сьогодні перед росіянами не стоїть питання щодо накопичення ракет на осінній та зимовий період. Практично всі ракети і дрони, що вони виробляють, одразу готуються до застосування.

Під час минулої атаки, яка відбулася 2 червня, ворог використав меншу кількість ракет, ніж під час другого удару на місяці у ніч з 14 на 15 червня. Від початку цього місяця ворог здійснив другу атаку і зберігає потенціал на щонайменше ще один удар протягом червня,

– зауважив військовий аналітик.

Метою, яку переслідує ворог, є зробити максимальні руйнування та спричинити максимальні страждання для українців. Також, на його думку, окупанти прагнуть порушити в Україні нормальні економічні, технологічні, логістичні процеси. І на цьому тлі зменшити волю до спротиву в українському суспільстві та посилювати деморалізацію всередині нього. Також росіяни намагаються створити картинку для демонстрації назовні, що нібито їхні удари по Україні є більш нищівними і руйнівнішими, ніж українські атаки по Росії.

Росіяни намагатимуться знову виснажувати запаси ракет Patriot для українських систем ППО. Адже нам зараз потрібен час для того, щоб активно наростити виробництво ракет. Тому продовжаться атаки на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Саме ці міста перебувають під загрозою нових атак. Крім того, продовжиться терор прифронтових та прикордонних територій. Тому у найближчі кілька місяців можлива серйозна ескалація,

– припустив Олександр Мусієнко.

Україна зі свого боку завдаватиме ударів у відповідь по російській території. Проте для того, щоб вийти на паритет не тільки за кількістю застосування дронів, але й ракет, нам, за словами військовослужбовця ЗСУ, принципово важливо пришвидшити українську ракетну програму.

Зверніть увагу! За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російська атака по Україні у ніч з 14 на 15 червня схожа на ту, яку ворог здійснив 2 червня. Однак різниця між цими двома атаками існує, і вона полягає у тому, що проти ночі 15 червня окупанти замість крилатих ракет "Калібр" використали "Іскандер-К". Однак попри зміну типу озброєння, загальний характер обстрілу, як відзначив Ігнат, залишився подібним.

Масштабування ударів ракетами "Фламінго", а ще й поява української балістики дозволили б доволі серйозно змінити ситуацію у війні на користь України. А також це, на його думку, відчутно зменшило б браваду з боку росіян.