Радостную для туристов новость сообщил Максим Остапенко – директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Доступ к верхушке сооружения закрывали на целых три десятилетия. Все это время путешественники не могли полюбоваться прекрасным видом с самой высокой точки.

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Кроме того, люди, которые покорят вершину, смогут полюбоваться особым звоном Лавры.

Что известно о лаврской колокольне

Колокольня Лавры – самое высокое церковное сооружение в украинской столице. Ее высота составляет 96,5 метра. Чтобы подняться на верхушку колокольни, украинцам нужно преодолеть 374 ступени.

История лаврской колокольни уходит в глубокую древность. Ее строили с 1731 по 1745 год. Тогда на строительство потратили 5 миллионов кирпичей разной формы.

Украинцев призывают воспользоваться уникальным случаем и посмотреть на осенне-зимний Киев из уникального сооружения. Особой изюминкой стала метель, накрывшая Киев. Это совпало с открытием колокольни. Украинцы делятся фотографиями в соцсетях. Просмотреть их можно здесь.