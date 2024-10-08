Фото опубликовали в телеграм-канале Инсайдер UA. Кстати, последнее заседание суда состоялось 7 октября 2024 года. На нем Высший антикоррупционный суд отказал стороне защиты бизнесмена.

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Что известно о новом стиле Коломойского

Защитники Игоря Коломойского просили удовлетворить жалобу об отмене постановления детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования.

Однако следственный судья Ярослав Шкодин постановил отказать в удовлетворении жалобы Коломойского Игоря Валерьевича.

"Постановление обжалованию не подлежит", – заявил Ярослав Шкодин, писал УНИАН.

Судья заявил, что он проанализировал постановление детектива Национальное антикоррупционное бюро Украины от 14 августа 2024 года о приостановлении досудебного расследования, и считает, что это постановление принято в соответствии с законодательством.

В сети показали фото Коломойского / фото Инсайдер UA

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