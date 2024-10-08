Фото опублікували в телеграм-каналі Инсайдер UA. До речі, останнє засідання суду відбулось 7 жовтня 2024 року. На ньому Вищий антикорупційний суд відмовив стороні захисту бізнесмена.

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Що відомо про новий стиль Коломойського

Захисники Ігоря Коломойського просили задовольнити скаргу про скасування постанови детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування.

Проте слідчий суддя Ярослав Шкодін постановив відмовити у задоволенні скарги Коломойського Ігоря Валерійовича.

"Ухвала оскарженню не підлягає", – заявив Ярослав Шкодін, писав УНІАН.

Суддя заявив, що він проаналізував постанову детектива Національне антикорупційне бюро України від 14 серпня 2024 року про зупинення досудового розслідування, і вважає, що ця постанова прийнята відповідно до законодавства.

У мережі показали фото Коломойського / фото Инсайдер UA

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