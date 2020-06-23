Укрнафта победила в конкурсе "подарок Бене". Компания провела аукцион и продала компаниям Коломойского 260 тысяч тонн нефти по цене 18 долларов за барр.

Рыночные цены на сегодня около 40 долларов. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 миллиарда гривен.

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Эпоха борьбы с коррупцией?..

Но как известно, если где-то убыло, то где-то прибыло. А за такое "прибыло" можно еще долго финансировать говорящие головы, которые будут рассказывать вам о вредности "корпоративного управления" и пугать угрозами управлением внешним. Хотя нет никакой угрозы внешнего управления, они просто хотят и дальше воровать ваши деньги. Ведь мама любит скорость, а Коломойский любит деньги. И, главное, чтобы ничего не менялось. Для них.

А народу скормим истории про страшного Сороса. Хоть ни Сорос, ни Рокфеллер, ни другой рептилоид никогда не приватизировали ничего в Украине за безценок и не сидели на потоках госкомпаний. И да, нельзя менять такой менеджмент Укрнафты. Кто еще лучше позаботиться об интересах Коломойского. Вот такая она, эпоха борьбы с коррупцией.