В свежем выпуске "Есть вопросы" за 11 августа – лучшее, что украинцы могут сделать, чтобы помочь белорусам – это показать пример того, как из постсоветской страны построить успешную – избавиться от коррупции и беззакония. Если украинцы смогут показать успешный пример, то количество протестующих белорусов возрастет в разы. Следовательно, у их диктатора не останется даже малейшего шанса.

Также в выпуске "есть вопросы" на 24 канале: Председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, какие системные шаги сейчас должны сделать министры, депутаты и президент, чтобы нанести сокрушительный удар по коррупционерам.