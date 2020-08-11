У свіжому випуску "Є питання" за 11 серпня – найкраще, що українці можуть зробити, щоб допомогти білорусам – це показати приклад того, як з пострадянської країни побудувати успішну – позбутися корупції і беззаконня. Якщо українці зможуть показати успішний приклад, то кількість протестуючих білорусів зросте в рази. Отже, у їх диктатора не залишиться навіть найменшого шансу.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповів, які системні кроки зараз повинні зробити міністри, депутати і президент, щоб завдати нищівного удару корупціонерам.