Игорь Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым и еще рядом людей из окружения основал компанию "Рокот-М", которая планирует изготавливать снаряды. Партнером украинских бизнесменов стала американская компания Gray Fox, которую в Украине связывают с коррупционным скандалом на 8,3 миллиона долларов.

Американська компанія у 2018 – 2019 роках зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод "Артем" і не повернула завдаток, пише Bihus.info.

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У січні 2020 року компанія Gray Fox International створила дві спільні фірми з "групою Коломойського": "Рокіт-М" і "Таргет-М". В обох компаніях американська виступає монітарним засновником, а бенефіціарами є Коломойський і Боголюбов.

У березні 2018 року державний завод "Артем" уклав договір з Gray Fox, за яким замовив стратегічно важливу лінію для виготовлення великокаліберних снарядів. Державне виробництво таких залишилося на окупованій території.

За рік американська компанія обладнання так і не поставила. У квітні 2019 року закінчився термін контракту, а Gray Fox не повернула завдаток у 8,3 мільйона доларів.

Через це провадження почала Служба безпеки України. Нині Національне антикорупційне бюро розслідує можливу корупцію з боку українських чиновників, що укладали договір.

Журналісти з'ясували, що нова компанія "Рокіт-М" має намір виготовляти снаряди великого калібру – саме ті, які уже б мав виготовляти завод "Артем", якщо б йому надали обладнання.

Яка доля завдатку у 8,3 мільйона доларів

Державний завод "Артем" поскаржився на недобросовісного постачальника в Стокгольмський арбітраж. Той зі свого боку зобов'язав компанію Gray Fox повернути Україні всі гроші.

Gray Fox намагаються побудувати цей завод з "Нафтохіміком", а той зі свого боку, я так розумію, розрахувався з "Артем". Тому що у них самих грошей, по-моєму, немає. Зараз вони хочуть прибудувати якесь обладнання, яке вже виготовлено десь в Америці,

– розповів Ігор Коломойський.

Компанія "Нафтохімік-Прикарпаття" входить до пулу українського олігарха. Відтак схоже, що саме його компанія зобов'язується повернути Україні гроші в обмін на обладнання для свого заводу від американської компанії.