"Центрэнерго" – крупный производитель электроэнергии, в состав компании входит три тепловые электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская. Это единственная компания тепловой генерации в Украине, контрольный пакет акций которой до сих пор принадлежит государству. За последние 5 лет ее пытались приватизировать несколько раз, но безуспешно.

Пока компания государственная – на ней зарабатывают приближенные к власти бизнесмены. Меняется власть – меняется и пул выгодоприобретателей от работы "Центрэнерго" – читайте в программе "Схемы: Коррупция в деталях".

Во времена президентства Виктора Януковича свои схемы заработка здесь реализовывала "Семья". Во времена президентства Петра Порошенко "Центрэнерго", как показывали журналистские расследования, контролировал его армейский товарищ – Игорь Кононенко, а зарабатывали структуры бизнесмена Виталия Кропачева, хотя он и отказывался признавать себя монополистом.

С приходом к власти Владимира Зеленского, эта практика продолжилась. "Центрэнерго" летом 2019 года перешел под контроль олигарха Игоря Коломойского, хотя сам олигарх это отрицает. Позже президент пообещал большую приватизацию – в частности, и "Центрэнерго".



Владимир Зеленский / Фото Getty images

Первые кадровые изменения на госпредприятии состоялись в конце мая 2020 года. Тогда Фонд государственного имущества смог провести смену руководителя этого предприятия – хоть и со скандалом, противостояниями и "минированием" суда. Пока рано говорить, каких управленческих решений можно ожидать от нового руководителя. Но уже можно подвести итоги работы "Центрэнерго" за первый год президентства Зеленского.

"Центрэнерго" – это центр коррупции. По оценке специалистов около 100 миллиардов гривен было выведено различными способами с этого предприятия с 2004 года,

– пояснил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Исторически существовала основная схема заработка частных структур на государственной компании. Это – коррупционные договоренности о том, кто именно будет поставлять сырье (уголь или газ) на тепловую станцию ​​для производства электроэнергии: когда менеджмент выбирает нужных контрагентов и покупает у них уголь по завышенной цене, вымывая деньги из государственного счета, и пополняя частные.

"Во времена президента Петра Порошенко основным выгодоприобретателем от этих схем было принято считать бизнесмена с Тореза Виталия Кропачева", – рассказал журналист "Экономической правды" Дмитрий Рясный.



Петр Порошенко / Фото Офис Президента

"Речь идет об операциях с углем. Тогда актуальным был Виталий Кропачев. При личных встречах он всегда это отрицал, но суть была в следующем. Его углеобогатительные фабрики получали уголь от шахт, получали за свою процедуру по обогащению определенные деньги. Они, как правило, были точно не меньше, чем на рынке. Плюс у него появлялась возможность продавать "Центрэнерго" уголь за предоплату. То есть некий в условиях нестабильной страны стабильный бизнес", – отметил Дмитрий Рясный.

После частичного введения рынка электроэнергии в 2019 году, когда генерирующие компании получили возможность заключать договоры напрямую с потребителями, поле для коррупционного маневра расширился в сторону возможности продавать электроэнергию дешевке "избранным" клиентам. На этом фоне были изобретены и еще более изысканные схемы.

Какие из этих схем "освоили" структуры с орбиты олигарха Игоря Коломойского

Журналисты "Схем" получили от источников в налоговой и проанализировали документы о финансово-хозяйственной деятельности "Центрэнерго" за 2019-2020 годы, а именно о том, какой товар, у кого и по какой цене закупало государственное предприятие.

С приходом нового менеджмента "Центрэнерго", госкомпания получила новых поставщиков угля. В частности, с октября 2019 года одним из крупнейших поставщиков сырья стало ЧАО с иностранными инвестициями "Синтез Ойл", которое ранее не было замечено в продаже угля на предприятие. Эта одесская компания специализируется на перевалке и транспортировке нефти – знакомом для олигарха бизнесе, которым он занимается много лет. Записана "Синтез Ойл" на четыре кипрские компании ("Prescona Management Ltd", "Portial Trading Ltd", "Clanton Consulting Ltd", "Inofos Management Ltd") и входит в состав Одесского перевалочного комплекса, контролируемого так называемой группой "Приват" во главе с Игорем Коломойским.



Игорь Коломойский / Фото Украинская правда

Три из четырех кипрских фирм – "Portial Trading Ltd", "Clanton Consulting Ltd" и "Inofos Management Ltd" – фигурировали в обнародованном реестре финансово-промышленных групп и юридических лиц Государственной налоговой службы Украины как компании-нерезиденты бизнес-группы Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Кроме того, соучредителем "Portial Trading Ltd" выступают фирмы "Visic Investments Ltd" и "Marigold Trust Asset Management". Обе фигурировали в списке компаний Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в иске "Приватбанка", поданном в США. Также "Marigold Trust Asset Management" присутствовала в учредителях всех четырех кипрских компаний, на которые записана "Синтез Ойл".

Ранее "Синтез Ойл" подозревалась в участии в схемах по заработку на другом госпредприятии. В 2016 году прокуратура совместно с СБУ проводила обыски в офисе фирмы в рамках расследования дела о хищении средств в особо крупных размерах должностными лицами госкомпании "Укртранснафта", когда ее возглавлял лояльный к Игорю Коломойскому Александр Лазорко. Но впоследствии уголовное производство закрыли, сообщив об отсутствии состава уголовного преступления.



Авто охраны Зеленского / Фото Радио Свобода

Интересно, что именно на компанию "Синтез Ойл" был зарегистрирован "Volkswagen Multivan" – автомобиль с охраной, который сопровождал Владимира Зеленского во время президентской кампании в начале 2019 года.

Больше – смотрите в программе.