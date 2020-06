"Центренерго" – крупний виробник електроенергії, до складу компанії входить три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Це єдина компанія теплової генерації в Україні, контрольний пакет акцій якої досі належить державі. За останні 5 років її намагалися приватизувати декілька разів, але безуспішно.

Поки компанія державна – на ній заробляють наближені до влади бізнесмени. Змінюється влада – змінюється і пул вигодонабувачів від роботи "Центренерго" – читайте у програмі "Схеми: Корупція в деталях".

За часів президентства Віктора Януковича свої схеми заробітку тут реалізовувала "Сім’я". За часів президентства Петра Порошенка "Центренерго", як показували журналістські розслідування, контролював його армійський товариш – Ігор Кононенко, а заробляли структури бізнесмена Віталія Кропачова, хоча він і відмовлявся визнавати себе монополістом. ​

З приходом до влади Володимира Зеленського, ця практика продовжилась. "Центренерго" влітку 2019 року перейшло під контроль олігарха Ігоря Коломойського, хоча сам олігарх це заперечує. Пізніше президент пообіцяв велику приватизацію – зокрема, і "Центренерго".



Володимир Зеленський / Фото Getty images

Перші кадрові зміни на держпідприємстві відбулись наприкінці травня 2020 року. Тоді Фонд державного майна зміг провести зміну керівника цього підприємства – хоч і зі скандалом, протистояннями та "мінуванням" суду. Поки що рано говорити, яких управлінських рішень можна чекати від новопризначеного керівника. Але вже можна підвести підсумки роботи "Центренерго" за перший рік президентства Зеленського. ​

"Центренерго" – це центр корупції. За оцінкою фахівців близько 100 мільярдів гривень було виведено в різні способи з цього підприємства з 2004 року,

– пояснив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Історично існувала основна схема заробітку приватних структур на державній компанії. Це – корупційні домовленості щодо того, хто саме буде постачати сировину (вугілля або газ) на теплову станцію для виробництва електроенергії: коли менеджмент обирає потрібних контрагентів і купує у них вугілля за завищеною ціною, вимиваючи гроші з державного рахунку, і поповнюючи приватні.

"За часів президента Петра Порошенка основним вигодонабувачем від цих схем було прийнято вважати бізнесмена із Торезу Віталія Кропачова", – розповів журналіст "Економічної правди" Дмитро Рясний.



Петро Порошенко / Фото Офіс Президента

"Ідеться про операції з вугіллям. Тоді актуальним був Віталій Кропачов. При особистих зустрічах він завжди це заперечував, але суть була в наступному. Його вуглезбагачувальні фабрики отримували вугілля від держшахт, отримували за свою процедуру зі збагачення певні гроші. Вони, як правило, були точно не менші, ніж на ринку. Плюс у нього з'являлася можливість продавати "Центренерго" вугілля за предоплатами. Тобто такий собі в умовах нестабільної країни стабільний бізнес", – зазначив Дмитро Рясний.

Після часткового запровадження ринку електроенергії у 2019 році, коли генеруючі компанії отримали змогу підписувати договори напряму зі споживачами, поле для корупційного маневру розширилось у бік можливості продавати електроенергію задешево "обраним" клієнтам. На цьому тлі були винайдені і ще більш вишукані схеми.

Які з цих схем "освоїли" структури з орбіти олігарха Ігоря Коломойського

Журналісти "Схем" отримали від джерел у податковій та проаналізували документи про фінансово-господарську діяльність "Центренерго" за 2019-2020 роки, а саме про те, який товар, у кого та за якою ціною закуповувало державне підприємство.

З приходом нового менеджменту на "Центренерго", держкомпанія отримала нових постачальників вугілля. Зокрема, з жовтня 2019 року одним із найбільших постачальників сировини стало ПрАТ з іноземними інвестиціями "Синтез Ойл", яке раніше не було помічене у продажу вугілля на підприємство. Ця одеська компанія спеціалізується на перевалці і транспортуванні нафти – знайомому для олігарха бізнесі, яким він займається багато років. Записана "Синтез Ойл" на чотири кіпрські фірми ("Prescona Management Ltd", "Portial Trading Ltd", "Clanton Consulting Ltd", "Inofos Management Ltd") і входить до складу Одеського перевалочного комплексу, що контролюється так званою групою "Приват" на чолі з Ігорем Коломойським.



Ігор Коломойський / Фото Українська правда

Три з чотирьох кіпрських фірм – "Portial Trading Ltd", "Clanton Consulting Ltd" та "Inofos Management Ltd" – фігурували в оприлюдненому реєстрі фінансово-промислових груп та юридичних осіб Державної податкової служби України як компанії-нерезиденти бізнес-групи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Крім того, співзасновником "Portial Trading Ltd" виступають фірми "Visic Investments Ltd" та "Marigold Trust Asset Management". Обидві фігурували у списку компаній Ігоря Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова у позові "Приватбанку", поданому у США. Також" Marigold Trust Asset Management" була присутня у засновниках усіх чотирьох кіпрських компаній, на які записана "Синтез Ойл".

Раніше "Синтез Ойл" підозрювалася в участі у схемах щодо заробітку на іншому держпідприємстві. У 2016 році прокуратура спільно з СБУ проводили обшуки в офісі фірми в рамках розслідування справи щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах посадовими особами держкомпанії "Укртранснафта", коли її очолював лояльний до Ігоря Коломойського Олександр Лазорко. Але згодом кримінальне провадження закрили, повідомивши про відсутність складу кримінального правопорушення.



Авітвка охорони Зеленського / Фото Радіо Свобода

Цікаво, що саме на компанію "Синтез Ойл" був зареєстрований "Volkswagen Multivan" – автівка з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року.

