Коломойский дал интересную характеристику Порошенко
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что испытывает большое разочарование из-за президента Петра Порошенко.
Соответствующее заявление олигарх сделал в интервью Deutsche Welle.
"Порошенко не может быть моим оппонентом, потому что мы с ним нигде не соревнуемся ни в одной открытой политической борьбе. Я не участвую в президентской гонке и не собираюсь участвовать. Но для Порошенко я – оппонент. Оппонент мировоззренческий", – убежден Коломойский.
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По его словам, в политике Порошенко ему не нравится его отношение к "свободе, жизни и демократии".
В то же время Коломойский охарактеризовал себя как "позитивный и демократический олигарх".
Источник: 24 Канал
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