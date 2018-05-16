Коломойський дав цікаву характеристику Порошенкові
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що відчуває велике розчарування через президента Петра Порошенка.
Відповідну заяву олігарх зробив в інтерв'ю для Deutsche Welle.
"Порошенко не може бути моїм опонентом, тому що ми з ним ніде не змагаємося у жодній відкритій політичній боротьбі. Я не беру участь у президентських перегонах і не збираюся брати участі. Але для Порошенка я – опонент. Опонент світоглядний", – переконаний Коломойський.
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За його словами, у політиці Порошенка йому не до вподоби його ставлення до "свободи, життя та демократії".
У той же час Коломойський охарактеризував себе як "позитивним і демократичним олігархом".
Джерело: 24 Канал
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