Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборах

Опальний український олігарх Ігор Коломойський розповів, кому симпатизує напередодні виборів президента в Україні.

Чергові президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року.

Читайте також: Коломойський звинуватив Порошенка у намаганні взяти під контроль усі телеканали України

Вже кілька політиків заявили про свій намір брати у них участь. Серед них і чинний президент України Петро Порошенко.

Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський, який свого був головою Дніпропетровської ОДА, в інтерв'ю виданню DW розповів про свої вподобання напередодні президентських виборів.

Олігарх спершу не хотів говорити про свої симпатії, щоб нікому, за його словами, не робити "ведмежої послуги".

Дивіться, я ж доволі одіозна людина, так? І я якщо скажу, що я симпатизую комусь, не факт, що ця людина обереться. Тому я нікому не хочу зробити ведмежу послугу,

– сказав Коломойський.

На пряме питання журналіста, що олігарх симпатизує комедійному актору Володимиру Зеленському, Коломойський відповів: "Я і Вакарчуку симпатизую".

Говорячи про "старі обличчя", бізнесмен визнав, що "найбільш гідною на сьогодні є Тимошенко".

"Я не відкрию, скажімо, Америку, якщо скажу, що всі хочуть нових облич. Але, тим не менше, якщо взяти старі обличчя, то ... я ж сказав, виходячи з моїх світоглядних розбіжностей із Порошенком, зі старих політиків, я вважаю, що найбільш гідною на сьогодні є Тимошенко. І, за великим рахунком, якби не її невдалий, з точки зору піару, вихід із в'язниці, поява на Майдані, може, вона б виграла ще в 2014 році і все пішло б інакше", – припустив Ігор Коломойський.