19:02
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 14°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборах

3800
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / Фото із відкритих джерел

Опальний український олігарх Ігор Коломойський розповів, кому симпатизує напередодні виборів президента в Україні.

Чергові президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року.

Читайте також: Коломойський звинуватив Порошенка у намаганні взяти під контроль усі телеканали України

Вже кілька політиків заявили про свій намір брати у них участь. Серед них і чинний президент України Петро Порошенко.

Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський, який свого був головою Дніпропетровської ОДА, в інтерв'ю виданню DW розповів про свої вподобання напередодні президентських виборів.

Олігарх спершу не хотів говорити про свої симпатії, щоб нікому, за його словами, не робити "ведмежої послуги".

Дивіться, я ж доволі одіозна людина, так? І я якщо скажу, що я симпатизую комусь, не факт, що ця людина обереться. Тому я нікому не хочу зробити ведмежу послугу,
– сказав Коломойський.

На пряме питання журналіста, що олігарх симпатизує комедійному актору Володимиру Зеленському, Коломойський відповів: "Я і Вакарчуку симпатизую".

Говорячи про "старі обличчя", бізнесмен визнав, що "найбільш гідною на сьогодні є Тимошенко".

"Я не відкрию, скажімо, Америку, якщо скажу, що всі хочуть нових облич. Але, тим не менше, якщо взяти старі обличчя, то ... я ж сказав, виходячи з моїх світоглядних розбіжностей із Порошенком, зі старих політиків, я вважаю, що найбільш гідною на сьогодні є Тимошенко. І, за великим рахунком, якби не її невдалий, з точки зору піару, вихід із в'язниці, поява на Майдані, може, вона б виграла ще в 2014 році і все пішло б інакше", – припустив Ігор Коломойський.

Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Святослав Вакарчук Володимир Зеленський
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук