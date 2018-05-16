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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Коломойський звинуватив Порошенка у намаганні взяти під контроль усі телеканали України

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Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / Korrespondent.net

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що Президент України Петро Порошенко бажає контролювати усі телеканали у країні, включно з телеканалом 1+1. Зазначимо, що частка Коломойського у "Телерадіокомпанії "Студія 1+1" станом на 2016 рік склала майже 58%.

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Порошенко для того, щоб вдруге обратися президентом, повинен повністю контролювати всі телеканали. Ну, як у нашого північно-східного сусіда", – висловив переконання бізнесмен.

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При цьому Коломойський зазначив, що не може зараз говорити про якесь переслідування зі сторони української влади.

"У нас відбувається позиційна якась війна, але вона в межах закону... Так, є різні забаганки, ми знаємо, чого хоче Петро Олексійович. Він прогнозований у цьому плані. Він хоче 1+1 на вибори", – заявив бізнесмен, запевнивши, що президент у жодному разі не отримає телеканалу.

До слова, у вересні 2017 року Печерський райсуд Києва арештував майно ТОВ "Поділ Нерухомість" у справі про виведення грошей із "ПриватБанку". Так, під арешт потрапили й будівлі, які орендує під офіс телеканал 1+1.

Теги: Новини політики Новини України ЗМІ Медіа Ігор Коломойський Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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