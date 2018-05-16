Коломойский обвинил Порошенко в попытке взять под контроль все телеканалы Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Президент Украины Петр Порошенко хочет контролировать все телеканалы в стране, включая телеканал 1+1. Отметим, что доля Коломойского в "Телерадиокомпании "Студия 1+1" по состоянию на 2016 год составила почти 58%.

Об этом Коломойский рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Порошенко для того, чтобы во второй раз избраться президентом, должен полностью контролировать все телеканалы. Ну, как у нашего северо-восточного соседа", – убежден бизнесмен.

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При этом Коломойский отметил, что не может сейчас говорить о каком-то преследовании со стороны украинской власти.

"У нас происходит позиционная какая-то война, но она в рамках закона ... Да, есть разные прихоти, мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируемый в этом плане. Он хочет 1+1 на выборы", – заявил бизнесмен, заверив, что президент ни в коем случае не получит телеканал.

К слову, в сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал имущество ООО "Подол Недвижимость" в деле о выводе денег из "Приватбанка". Так, под арест попали и здания, которые арендует под офис телеканал "1+1".