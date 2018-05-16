Неожиданные фамилии: Коломойский рассказал о своих фаворитах на президентских выборах

Опальный украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, кому симпатизирует накануне выборов президента в Украине.

Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

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Уже несколько политиков заявили о своём намерении принимать в них участие. Среди них и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который в свое был главой Днепропетровской ОГА, в интервью изданию DW рассказал о своих предпочтениях накануне президентских выборов.

Олигарх сначала не хотел говорить о своих симпатиях, чтобы никому, по его словам, не делать "медвежьей услуги".

Смотрите, я довольно одиозный человек, да? И я если скажу, что я симпатизирую кому-то, не факт, что этот человек изберется. Поэтому я никому не хочу оказать медвежью услугу,

– сказал Коломойский.

На прямой вопрос журналиста, симпатизирует ли олигарх комедийному актеру Владимиру Зеленскому, Коломойский ответил: "Я и Вакарчуку симпатизирую".

Говоря про "старые лица", бизнесмен признал, что "наиболее достойной на сегодня является Тимошенко".

"Я не открою, скажем, Америку, если скажу, что все хотят новых лиц. Но, тем не менее, если взять старые лица, то ... как я сказал, исходя из моих мировоззренческих разногласий с Порошенко, из старых политиков, я считаю, что наиболее достойным сегодня является Тимошенко. И, по большому счету, если бы не ее неудачный с точки зрения пиара, выход из тюрьмы, появление на Майдане, может, она бы выиграла еще в 2014 году и все пошло бы иначе", – предположил Игорь Коломойский.