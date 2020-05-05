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      Коломойский и его депутаты толкают Украину в ад, – Шабунин об угрозе дефолта

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      Украинский олигарх Игорь Коломойский
      Украинский олигарх Игорь Коломойский / pravda.com.ua

      В марте из-за карантина правительство Ливана объявило дефолт. "Слуга народа" Александр Дубинский радостно хвалил этот шаг, а другие прихвостни олигарха Коломойского уверяли, что так стоит сделать и Украине.

      Между тем недавно демонстранты в Ливане начали разрушать фасады зданий, бить витрины магазинов и бросать коктейли Молотова в банки. Мнение об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" на 24 канале высказал Виталий Шабунин.

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      Он объяснил: местные жители кричат, что они голодны. В ответ правительство вывело на улицы Ливана армию. Один человек уже погиб, много раненых, а протесты продолжаются.

      По оценкам Всемирного банка, число живущих в бедности ливанцев может увеличиться до половины населения страны. Вот так выглядит дефолт: голодные люди на улицах, горящие банки и магазины, половина населения в нищете,
      – отметил Шабунин.

      И добавил, что именно в такой ад толкают Украину Коломойский и его депутаты, сбивая сотрудничество с МВФ.

      Что такое дефолт? Простым языком – невыполнение обязанностей. Это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства перед кредитором, не способен производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия договора займа.

      Дефолт может произойти у государства-заемщика, предприятия и даже у физического лица. Но сейчас этот термин употребляют именно как обозначение отказа центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

      Антикоррупционер также привел цитату украинского министра финансов, в которой тот подчеркивает, что помощь МВФ дает возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь – заработные платы врачей, социальную защиту и расходы на инфраструктуру.

      Справка. МВФ готов перечислить деньги Украине только после того, как она выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон. Сторонники Коломойского в Раде всячески пытаются блокировать принятие последнего.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" Виталия Шабунина за 5 мая 2020:

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Игорь Коломойский Новости Украины Новости политики Ливан МВФ Дефолт Дефолт в Украине Видеоблоги
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