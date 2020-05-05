Коломойський і його депутати штовхають Україну в пекло, – Шабунін про загрозу дефолту

У березні через карантин уряд Лівану оголосив дефолт. "Слуга народу" Олександр Дубінський радісно хвалив цей крок, а інші посіпаки олігарха Коломойського запевняли, що так варто зробити й Україні.

Натомість нещодавно демонстранти у Лівані почали руйнувати фасади будівель, бити вітрини магазинів та кидати коктейлі Молотова у банки. Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі розповів Віталій Шабунін.

До теми Люди можуть втратити все, – Фурса назвав страшні наслідки дефолту в Україні

Він пояснив: місцеві мешканці кричать, що вони голодні. У відповідь уряд вивів на вулиці Лівану армію. Одна людина вже загинула, є багато поранених, а протести тривають.

За оцінками Світового банку, кількість ліванців, що живуть у злиднях, може збільшитися до половини населення країни. Ось так виглядає дефолт: голодні люди на вулицях, палаючі банки і магазини, половина населення в злиднях,

– наголосив Шабунін.

Й додав, що саме в таке пекло штовхають Україну Коломойський та його депутати, збиваючи співпрацю з МВФ.

Що таке дефолт? Простою мовою – невиконання обов'язків. Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання перед кредитором, нездатний проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики.



Дефолт може статися у держави-позичальника, підприємства і навіть у фізичної особи. Але нині цей термін вживають саме як позначення відмови центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

Антикорупціонер також навів цитату українського міністра фінансів, у якій той підкреслює , що допомога МВФ дає можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, насамперед – заробітні плати лікарів, соціальний захист та витрати на інфраструктуру.

Довідка. МВФ готовий перерахувати гроші Україні лише після того, як вона виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон. Прихильники Коломойського у Раді всіляко намагаються блокувати ухвалення останнього.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 5 травня 2020: