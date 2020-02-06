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      Коломойский имеет время на махинации, – Фурса об угрозе отсрочки рынка земли

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      После первого чтения законопректа о рынке земли народные избранники внесли туда более 4 тысяч правок. Если рассмотрение документа отсрочат до апреля, то это может заблокировать работу Верховной Рады.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил экономический эксперт Сергей Фурса. По его словам, если депутаты ежедневно будут рассматривать только этот вопрос, то Рада не будет работать по другим законопроектам.

      Смотрите также: Нардепы снова устроили беспорядки в Раде из-за рынка земли: фото, видео

      "Не будет за этих три месяца принят антиколомойский законопроект. То есть у Коломойского есть три месяца для того, чтобы намухлевать в судах с "Приватбанком" и это означает, что как минимум до апреля заблокировано сотрудничество с МВФ, а это означает, что у нас программа появится не раньше лета", – пояснил он.

      Справка. 11 декабря Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона О функционировании банковской системы. Этот документ должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволить возвращать их экс-владельцам.

      Эксперт отметил, что в популистов и Игоря Коломойского есть две цели:

      1. блокировка рынка земли, который не выгоден коррупционерам;
      2. оттягивание процесса сотрудничества с МВФ и саботаж экономического развития в стране.

      "Есть агролоби, которым выгодна текущая ситуация, когда нет рынка земли, потому что аренда дешевая и их это удовлетворяет полностью. Эти агроблоби имеют доступ, из-за отсутствия рынка земли, дешевой земли, и благодаря этому получают сверхприбыли. Коррупционеры и теневики также делают все, чтобы рынка земли не было, ибо как только введут рынок земли через Prozzoro, то будет продаваться государственная земля, деньги пойдут в общину, а они от этого ничего не получают. Из-за этого они теряют свой бешеный денежный поток", – отметил Фурса.

      Что изменилось в законопроекте О рынке земли?
      В законопроекте, который подали ко второму чтению, есть ряд новаций. В частности, доля концентрации земли в одних руках уменьшена с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров, снято ограничение по концентрации земли в собственности до 35% территории местной общины, предусмотренные кредитование под залог земли и обращение преимущественного права.

      Кроме того, в первой редакции законопроекта иностранцы могли покупать украинскую землю с 2024 года, теперь этот вопрос вынесут на референдум. Если же по результатам референдума иностранным гражданам все же разрешат покупать землю, то не ближе, чем за 50 километров от государственной границы Украины.

      Смотрите прямую трансляцию марафона на 24 канале о рынке земли:

       

       

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Законодательство Рынок земли Игорь Коломойский
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