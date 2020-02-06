Коломойський має час на махінації, – Фурса про загрозу відтермінування ринку землі

Після першого читання законопрєкту про ринок землі народні обранці внесли туди понад 4 тисячі правок. Якщо розгляд документу відтермінують до квітня, то це може заблокувати роботу Верховної Ради.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив економічний експерт Сергій Фурса. За його словами, якщо депутати щодня розглядатимуть лише це питання, то Рада не буде працювати щодо інших законопроєктів.

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"Не буде за цих три місці прийнятий антиколомойський законопроєкт. Тобто в Коломойського є три місяці для того, щоб намахлювати в судах з "Приватбанком" і це означає, що як мінімум до квітня заблокована співпраця з МВФ, а це означає, що в нас програма з'явиться не швидше літа", – пояснив він.

Довідка. 11 грудня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону щодо функціонування банківської системи. Цей документ має врегулювати виведення з ринку неплатоспроможних банків і не дозволити повертати їх ексвласникам.

Експерт зазначив, що в популістів і Ігоря Коломойського є дві мети:

блокування ринку землі, який не вигідний корупціонерам; відтягування процесу співпраці з МВФ і саботування економічного розвитку в країні.

"Є агролобі, яким вигідна поточна ситуація, коли нема ринку землі, бо оренда дешева і їх це задовольняє повністю. Ці агроблобі мають доступ, через відсутність ринку землі, до дешевої землі, і завдяки цьому отримують надприбутки. Корупціонери та тіньовики також роблять все, аби ринку землі не було, бо як тільки запровадять ринок землі через Prozzoro, то буде продаватись державна земля, гроші підуть у громаду, а вони від того нічого не отримують. Через це вони втрачають свій шалений грошовий потік", – наголосив Фурса.

Що змінилось у законопроєкті про ринок землі? У законопроєкті, який подали до другого читання, є низка новацій. Зокрема, частка концентрації землі в одних руках зменшена з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів, зняте обмеження щодо концентрації землі у власності до 35% території місцевої громади, передбачені кредитування під заставу землі та обіг переважного права.



Крім того, у першій редакції законопроєкту іноземці могли купувати українську землю з 2024 року, тепер це питання винесуть на референдум. Якщо ж за результатом референдуму іноземним громадянам все ж таки дозволять купувати землю, то не ближче, аніж за 50 кілометрів від державного кордону України.

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