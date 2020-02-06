Нардепи влаштували сутички в Раді через ринок землі: фото, відео

Народні обранці влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді через законопроєкт про ринок землі. Президію парламенту блокують депутати "Батьківщини" разом зі своєю лідеркою Юлією Тимошенко.

Найактивніше в парламенті штовхалися нардепи Сергій Власенко та Іван Крулько. Спочатку вони не пропускали в президію віцеспікера Руслана Стефанчука, а згодом сперечалися з головою Ради Дмитром Разумковим.

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У той час лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко сиділа на місці спікера парламенту і не пропускала Разумкова на його робоче місце. Через це засідання Ради веде Стефанчук.

Також у президії навколо Тимошенко зібралися депутатки від "Слуги народу".

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При цьому трибуну Ради заблокували парламентарі від "Опозиційної платформи – За життя". Нардеп Вадим Рабінович намагався щось говороти з трибуни, але через шум в парламенті його ніхто не чув.



Сутички у парламенті через ринок землі / Фото 24 каналу, Андрій Костюк

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