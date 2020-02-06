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      Нардепи влаштували сутички в Раді через ринок землі: фото, відео

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      Сутички в Раді через ринок землі / Фото 24 каналу, Андрій Костюк

      Народні обранці влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді через законопроєкт про ринок землі. Президію парламенту блокують депутати "Батьківщини" разом зі своєю лідеркою Юлією Тимошенко.

      Найактивніше в парламенті штовхалися нардепи Сергій Власенко та Іван Крулько. Спочатку вони не пропускали в президію віцеспікера Руслана Стефанчука, а згодом сперечалися з головою Ради Дмитром Разумковим.

      Цікаво: Під Радою знову протестують через ринок землі: відео

      У той час лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко сиділа на місці спікера парламенту і не пропускала Разумкова на його робоче місце. Через це засідання Ради веде Стефанчук.

      Також у президії навколо Тимошенко зібралися депутатки від "Слуги народу".

      Депутати влаштували сутички в Раді: відео 24 каналу

       

      При цьому трибуну Ради заблокували парламентарі від "Опозиційної платформи – За життя". Нардеп Вадим Рабінович намагався щось говороти з трибуни, але через шум в парламенті його ніхто не чув.


      Сутички у парламенті через ринок землі / Фото 24 каналу, Андрій Костюк

      Депутати влаштували шторханину в Раді: відео

       

      Сутички у Верховній Раді через ринок землі: відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Сутички Законодавство Ринок землі ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Опозиційна платформа – За життя Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
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