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      Нардепы устроили беспорядки в Раде из-за рынка земли: фото, видео

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      Беспорядки в Раде из-за рынка земли / Фото 24 канала, Андрей Костюк

      Народные избранники устроили шумную перепалку и стычки в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли. Президиум парламента блокируют депутаты "Батькивщины" вместе со своим лидером Юлией Тимошенко.

      Наиболее активно в парламенте толкались нардепы Сергей Власенко и Иван Крулько. Сначала они не пропускали в президиум вице-спикера Руслана Стефанчука, а затем спорили с главой Рады Дмитрием Разумковым.

      Интересно: Под Радой снова протестуют из-за рынка земли: видео

      В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сидела вместо Разумкова на месте спикера парламента. Ее окружили депутата от "Слуги народа".

      Депутаты устроили беспорядки в Раде: видео 24 канала

      При этом трибуну Рады заблокировали парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Сейчас заседание Рады ведет Стефанчук.


      Стычки в парламенте из-за рынка земли / Фото 24 канала, Андрей Костюк

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ВО Батькивщина Рынок земли Законодательство столкновения Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков Оппозиционная платформа – За жизнь Юлия Тимошенко - новости
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