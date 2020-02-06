Нардепы устроили беспорядки в Раде из-за рынка земли: фото, видео

Народные избранники устроили шумную перепалку и стычки в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли. Президиум парламента блокируют депутаты "Батькивщины" вместе со своим лидером Юлией Тимошенко.

Наиболее активно в парламенте толкались нардепы Сергей Власенко и Иван Крулько. Сначала они не пропускали в президиум вице-спикера Руслана Стефанчука, а затем спорили с главой Рады Дмитрием Разумковым.

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В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сидела вместо Разумкова на месте спикера парламента. Ее окружили депутата от "Слуги народа".

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При этом трибуну Рады заблокировали парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Сейчас заседание Рады ведет Стефанчук.



Стычки в парламенте из-за рынка земли / Фото 24 канала, Андрей Костюк

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