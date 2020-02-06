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      Принятие рынка земли: какие фракции поддержат законопроект

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      Как фракции будут голосовать за рынок сельскохозяйственных земель / колаж 24 канала

      В четверг, 6 февраля, Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект о рынке земли. Мнения депутатов разных фракции относительно его принятия ощутимо различаются, и в руководстве "Слуги народа" уже заверили: 226 голосов "за" таки наберется.

      24 канал собрал позиции фракций относительно принятия законопроекта и, как следствие, введения в Украине свободного рынка сельскохозяйственных земель.

      Стоит знать! Что предусматривает законопроект о введении рынка земли

      Слуга народа

      Собственно именно депутаты фракции "Слуги народа" и были инициаторами законопроекта о рынке земли. Впрочем даже депутаты внутри провластной фракции не могут прийти к единодушному согласию по этой законодательной инициативе.

      Несмотря на разные группы влияния, которые определяют позиции депутатов фракции, ее председатель Давид Арахамия заверил, что большинство фракции – таки поддержит законопроект.

      Это – наша партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 миллионов украинцев. У нас есть достаточное количество голосов – 226 "за" будет,
      – сказал Давид Арахамия.

      В то же время он заявил, что рассмотрение рынка земли в Верховной Раде может затянуться до поздней ночи. Он призвал парламентариев запасаться едой.

      Европейская солидарность

      Позиция фракции "Европейская солидарность" является, пожалуй, самой странной среди всех фракций. В течение прошлых пяти лет лидер партии Петр Порошенко, будучи президентом Украины, говорил о необходимости внедрения рынка земли.

      Впрочем, после ухода в оппозицию "Евросолидарность" упрямо отказывается поддерживать законопроект. Похоже, так будет и во время рассмотрения во втором чтении. Как минимум об этом заявила депутат Виктория Сюмар.

      "Мы занимаем последовательную позицию – мы уже говорили, при каких условиях можем поддержать законопроект. Мы внесли свои предложения, но поскольку они не были учтены, мы видим, что эта реформа – вовсе не реформа", – заявила Сюмар.

      Интересно: Земельная ночь: Арахамия рассказал, когда Рада проголосует за рынок земли

      По ее словам, в нынешней редакции законопроект подстроен исключительно для "создания возможности скупить украинскую государственную землю". Мол, "Евросолидарность" не может поддержать такие инициативы.

      Оппозиционная платформа – За жизнь

      Как и "Евросолидарность", "Оппозиционная платформа" не собирается поддерживать введение рынка земли. Впрочем, как заявил ее депутат Нестор Шуфрич, фракция будет делать это более категорично – пытаться помешать его принятию.

      В то же время Шуфрич заявил, что провластные депутаты "бросили его". Мол, перед рассмотрением в сессионном зале в комитете еще должно было продолжиться рассмотрение правок.

      Мы ожидали, что перед этим еще будет продолжение рассмотрения поправок на комитете, заседание которого назначено на пятницу. Фактически, это кидалово, поэтому сегодня мы будем этому противостоять,
      – заявил депутат.

      Батькивщина

      Так же за "массовую продажу украинских земель" переживает и фракция "Батькивщины". Ее лидер Юлия Тимошенко еще накануне рассмотрения заявила, что украинский парламент и государство в целом ждет "исторический день".

      "Реально, завтра при рассмотрении без всех правок без исключения могут нажать кнопки и оставить Украину на сотни лет без земли", – взялась за пугалки Юлия Тимошенко.

      К слову: Зеленский пришел в "Слуги народа" через рынок земли: какие результаты

      Всех тех, кто поддерживает введения рынка сельскохозяйственных земель, она назвала "мировыми спекулянтами" и "аферистами, которые уже положили глаз на нашу землю".

      Учитывая громкие заявления лидера "Батькивщины", можно сделать вывод, что фракция не собирается поддерживать принятие законопроекта.

      Голос

      Похоже, именно фракция "Голос" является единственной из оппозиционных, которая может добавить голосов "Слуге народа". Как минимум только "Голос" пока не заявил, что категорически не поддержит введение рынка земли.

      Народный депутат от фракции Ярослав Железняк пояснил журналистам, что "Голос" будет голосовать "за" или "против" рынка земли, отталкиваясь от финального текста законопроекта.

      У нас есть конкретная позиция, мы подавали свои правки и будем за них бороться до конца. Когда наконец станет понятным финальный текст документа, тогда мы и будем принимать решение, – пояснил Железняк.

      К слову, в первом чтении, когда все остальные оппозиционные фракции проголосовали против, "Голос" воздержался от голосования.

      Когда Рада рассмотрит законопроект о рынке земли?
      Рассмотрение законопроекта о рынке земли в сессионном зале Верховной Рады начался утром четверга, 6 февраля. Впрочем перед финальным голосованием парламента нужно рассмотреть более 4 тысяч правок. Поэтому рассмотрение может затянуться до ночи.

      ринок землі, де не можна продавати землю
      В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Новости политики Рынок земли Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос Нестор Шуфрич Давид Арахамия Европейская солидарность Мораторий на продажу земли
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