Зеленский пришел к "Cлуге народа" из-за рынка земли: каковы результаты

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание "Слуги народа", чтобы обсудить с нардепами земельную реформу. Большинство нардепов от президентской фракции поддержали законопроект.

Заседание фракции началось в 9 утра – перед началом работы Верховной Рады, сообщает "Украинская правда". В четверг, 6 февраля, нардепы рассмотрят законопроект об открытии рынка земли.

Так, глава государства убеждал нардепов проголосовать за реформу земли во втором чтении до конца этой недели – то есть 6-7 февраля. Однако глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил. что на это нужна минимум неделя.

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